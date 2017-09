Cina: Xi apre summit Brics, no a protezionismo

(ANSA) - PECHINO, 3 SET - Il presidente cinese Xi Jinping ha aperto oggi il summit Brics dicendo che le economie emergenti devono opporsi con decisione al protezionismo e assicurando che Pechino continuerà a investire sui mercati internazionali e ad accogliere investimenti esteri sul fronte domestico. A Xiamen, dove sono convenuti i leader di Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, Xi ha aggiunto che i Paesi partecipanti devono lavorare per l'apertura della governance economica globale perché solo "solo l'apertura porta progresso", rinnovando le sue posizioni di fronte alle barricate di protezionismo maturate a vario titolo negli Usa di Donald Trump e in Europa. Nel discorso di 40 minuti, il presidente non ha fatto alcun accenno al sesto test nucleare fatto oggi dalla Corea del Nord.