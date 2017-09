Da Cernobbio a Monza. Gentiloni-Salvini-Di Maio al Gp

(ANSA) - MONZA, 3 SET - La politica da Cernobbio a Monza. Dopo aver partecipato il giorno prima al Forum Ambrosetti, il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, il segretario della Lega Nord Matteo Salvini e l'esponente del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio oggi hanno voluto essere presenti a Monza per assistere al Gran Premio d'Italia. Ma senza incrociarsi l'un l'altro. Gentiloni ha seguito la corsa in camicia, con le cuffie sulle orecchie, nel box Ferrari accanto al presidente della casa automobilistica Sergio Marchionne e al vice presidente Piero Ferrari. Salvini è stato ospitato in tribuna, mentre Di Maio ha scelto di mischiarsi ai tifosi del Cavallino sugli spalti della Curva Parabolica, sottolineando in un messaggio su Instagram di aver pagato il biglietto.