Terra fuochi: cugino boss sorpreso a interrare rifiuti

(ANSA) - CASERTA, 3 SET - Un imprenditore edile, cugino del boss dei Casalesi Michele Zagaria, è stato denunciato dai carabinieri alla Procura di Napoli Nord per sversamento illecito di rifiuti, in quanto sorpreso in un fondo privato di Villa Literno (Caserta) mentre a bordo di un escavatore tentava di ricoprire con della terra una buca nella quale erano stati gettati dei rifiuti. Ad una prima analisi del materiale sversato - pari a 1200 metri cubi - sembra si trattasse di rifiuti umidi; è così subito partita l'attività di caratterizzazione al fine di accertare la tipologia di rifiuto. Il terreno dove è stata realizzata la fossa, è emerso, è di proprietà di un privato sul cui coinvolgimento sono in corso le ulteriori indagini dei carabinieri della Compagnia di Casal di Principe. (ANSA).