Incendio condominio, in fuga annodando lenzuola, due contusi

(ANSA) - PADOVA, 3 SET - Paura stamane a Conselve (Padova) per un incendio divampato in un vano scale di un condominio, in via Castello, che prima dell'arrivo dei pompieri ha visto alcuni residenti mettersi in salvo calandosi da un poggiolo, dopo aver buttato un materasso di sotto, annodando delle lenzuola. I vigili del fuoco di Piove di Sacco e Padova sono intervenuti anche con un'autoscala aerea, con la quale hanno evacuato altri condomini, mentre altre persone sono stati assistiti nella fuga attraverso le scale. Due persone sono state portate in ospedale per contusioni, provocate durante la discesa con le lenzuola. L'incendio, partito da un quadro elettrico, è rimasto circoscritto solo al vano scale; pochi i danni, relativi al fumo che ha avvolto l'immobile e ad una porta di un appartamento abbattuta da un residente. Il rogo è stato poi spento dai pompieri. (ANSA).