Regeni: messa con i genitori a Zugliano

(ANSA) - ROMA, 3 SET - I genitori di Giulio Regeni, Paola e Claudio hanno concelebrato, con don Pierluigi Di Piazza, la messa domenicale oggi a Zugliano(Udine) nella chiesa di San Michele Arcangelo, in occasione dei 19 mesi dal ritrovamento del corpo del giovane ricercatore a il Cairo. "I genitori di Giulio - racconta all'ANSA - il sacerdote, responsabile del centro di accoglienza per immigrati intitolato a padre Balducci - si sono uniti ai fedeli nella preghiera-appello che viene recitata oggi in molte chiese italiane per chiedere, ancora, la verità sulla morte del ragazzo". "E' stata una messa molto commovente - aggiunge il sacerdote - soprattutto nel momento in cui Paola e Claudio hanno preso la parola per raccontare la vita di Giulio". Nel corso della celebrazione la comunità ha rivolto un appello "alla consapevolezza e all'impegno di tutti i cittadini e delle persone impegnate in politica perché si possa finalmente svelare la verità". Domani il ministro degli Esteri Alfano riferirà sulla vicenda Regeni alla Camera.