Coppia escursionisti bloccata da neve in Tofana, salvati

(ANSA) - CORTINA (BELLUNO), 3 SET - Una nevicata in alta quota ha sorpreso ieri una coppia di escursionisti ungheresi impegnati nella salita lungo la 'normale' alla Tofana di Rozes, 3.200 metri, a Cortina d'Ampezzo. Dopo la conferma di un altro gruppo che li aveva incrociati nel primo pomeriggio, all'uscita della ferrata Lipella, e li aveva visti proseguire verso la vetta nonostante il maltempo, è partito l'allarme al Soccorso alpino. Con venti centimetri di neve fresca e una bufera in corso, in piena notte, i soccorritori sono saliti con il fuoristrada fino all'inizio della serpentina, a circa 2.500 metri di quota, per poi proseguire a piedi. Ai due, nell'unico contatto, era stato detto di fermarsi dove si trovavano, vicini alla croce di vetta a 3.200 metri. Quando la squadra 'veloce' è arrivata alla croce, i due ungheresi, 39 e 34 anni, erano lì, in preda al freddo. Sono stati riaccompagnati nella discesa fino al rifugio Giussani e poi a valle.