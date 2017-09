Sparatoria a Bari, due feriti lievi

(ANSA) - BARI, 03 SET - Due uomini sono stari feriti in modo non grave in una sparatoria avvenuta a Bari. I due, entrambi con precedenti di polizia, sono Achille Soragni, di 45 anni, ferito ad una coscia, e Nicola Caradonna, di 34, ferito ad una caviglia. Sono stati portati al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Bari. I medici li hanno giudicati guaribili in 20 giorni. Sull'accaduto indaga la Squadra Mobile.