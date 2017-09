Carambola di auto nel padovano, due morti e 3 feriti

(ANSA) - PADOVA, 3 SET - Due giovani di 27 e 31 anni sono morti, ed altre tre persone sono rimaste ferite, una in modo grave, in un incidente tra due autovetture avvenuto la notte scorsa nel padovano, a Battaglia Terme. Ad innescare lo schianto, lungo la statale 16, la sbandata di una Citroen C3 guidata da un 31enne, Dario Scapin, che dopo aver toccato il guardrail è rimbalzata fuori controllo sulla corsia opposta, dove stava giungendo una Lancia Y su cui si trovavano quattro amici. Nello schianto, che ha coinvolto in modo marginale altri due veicoli, sono morti Scapin ed una passeggera della Lancia, Marianna Loro, 27 anni. Ferita gravemente la conducente di quest'ultima vettura, ora ricoverata all'ospedale di Padova; feriti in modo lieve gli altri due occupanti della stessa utilitaria. La polizia stradale di Piove di Sacco (Padova) dovrà ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente, sul quale potrebbe aver influito la forte velocità e la strada viscida per la pioggia.