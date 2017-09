Morto vicino discoteca: fermati 5 addetti sicurezza

(ANSA) - ROMA, 3 SET - Cinque addetti alla sicurezza della discoteca sono stati fermati per la morte di Giuseppe Galvagno, il 50enne trovato morto nella notte in strada a Roma nei pressi di una discoteca del quartiere Eur. Nei loro confronti si procede per omicidio volontario. Tutto è nato per degli apprezzamenti che l'uomo avrebbe fatto all'interno del locale nei confronti di una ragazza o per il solo averla urtata. Due addetti alla sicurezza lo hanno portato fuori e malmenato. Nel pestaggio si sono poi aggiunti altri tre buttafuori. L'inchiesta è affidata al sostituto procuratore Eleonora Fini in coordinamento del procuratore aggiunto Maria Monteleone.