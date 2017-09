Pestaggio in strada a Santa per gioco, quattro feriti

(ANSA) - GENOVA, 3 SET - Aggressione all'alba a S. Margherita Ligure. Due uomini e due donne, di età tra i 25 e i 30 anni, sono stati aggrediti per due volte da quattro coetanei, tre uomini e una donna, di Milano, per motivi ancora da chiarire. Secondo i carabinieri, guidati dal comandante Simone Clemente, le due coppie erano sedute sul lungomare quando sarebbero state aggrediti dai milanesi. Dopo poco i due gruppi si sono rincontrati davanti a un hotel, e i milanesi avrebbero picchiato nuovamente le due coppie con calci, pugni e schiaffi. A chiamare i soccorsi è stato un autista dipendente di un noto locale che ha cercato anche di fermare il pestaggio. Per gli investigatori i milanesi potrebbero avere aggredito le vittime "per gioco", per animare la loro notte, visto che dai racconti dei gruppi non è emerso un motivo scatenante. I feriti sono stati medicati al pronto soccorso di Lavagna. Gli aggressori sono stati denunciati per lesioni gravi. Al vaglio dei militari i filmati delle telecamere della zona per ricostruire i fatti.