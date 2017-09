Sicilia: Micari, serve unità e velocità per decidere

(ANSA) - PALERMO, 3 SET - "Siamo dinanzi ad un passaggio importante in questo progetto politico innovativo che richiede un unità di decisione e velocità, due elementi essenziali per giungere ad un risultato". Lo dice all'ANSA, Fabrizio Micari, il rettore dell' Università di Palermo, che non ha mai avuto una tessera di partito, e che Leoluca Orlando ha proposto come candidato civico di un centrosinistra che include il Pd di Matteo Renzi, Ap di Angelino Alfano, e forse Campo progressista di Giuliano Pisapia.