Trump, Corea del Nord ostile e pericolosa per gli Usa

(ANSA) - ROMA, 3 SET - "La Corea del Nord ha compiuto un imponente test nucleare. Le sue parole e le sue azioni continuano ad essere molto ostili e pericolose per gli Stati Uniti". Così il presidente americano Donald Trump ha condannato su Twitter il sesto test nucleare compiuto da Pyongyang. "Vedremo": ha poi risposto Trump a chi gli chiede se gli Stati Uniti attaccheranno la Corea del Nord. Trump ha risposto uscendo dalla chiesa di St. John, dove si è recato con la First Lady Melania per la giornata della preghiera.