Usa: costo per Harvey può arrivare a 180 miliardi

(ANSA) - NEW YORK, 3 SET - I costi dei danni causati da Harvey possono raggiungere i 150-180 miliardi di dollari. Lo afferma il governatore del Texas Greg Abbott. Se il conto di Harvey dovesse salire cosi' in alto, l'uragano potrebbe diventare il piu' costoso della storia americana superando Katrina. L'amministrazione Trump ha chiesto al Congresso uno stanziamento iniziale per far fronte all'emergenza Harvey di 7,9 miliardi di dollari.