L'Isis ai lupi solitari,

(ANSA) - ROMA, 3 SET - "Avvelenate il cibo nei supermercati iniettandoci il cianuro": è uno dei 'consigli' dell'Isis, contenuto nella terza parte di un 'manuale' rivolto ai lupi solitari in cui si fa appello alla jihad in Occidente, secondo quanto riferisce il Site. Nelle ultime ore, i canali Isis hanno lanciato appelli per attacchi in Europa, Russia e Usa in concomitanza con Eid al Adha, la 'festa del sacrificio' islamica.