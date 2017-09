Kenya: due poliziotti uccisi davanti a chiesa

(ANSA) - NAIROBI, 3 SET - Due poliziotti sono stati uccisi da uomini armati mentre erano di guardia in una chiesa. Lo riferiscono fonti della polizia. Secondo quanto riferito dal capo della polizia costiera Larry Kieng due persone a bordo di una moto, hanno sparato ai due poliziotti. Uno dei due è morto sul colpo e l'altro è deceduto in ospedale a causa delle ferite riportate. Non ci sono rivendicazioni, ma si sospetta che gli autori siano gli estremisti di al Shabaab responsabili di attacchi analoghi in Kenya come ritorsione contro le truppe kenyane che intervengono in Somalia contro i miliziani islamici.