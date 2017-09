Germania: disinnescata bomba guerra

(ANSA) - BERLINO, 3 SET - È stata disinnescata con successo la bomba della Seconda Guerra mondiale, che era stata ritrovata giorni fa in un cantiere di Francoforte. Gli artificieri hanno impiegato oltre tre ore per le operazioni di disinnesco dell'ordigno da 1,8 tonnellate. Da stamattina all'alba, la città sul Meno ha messo in atto uno dei più grandi piani di evacuazione dal dopoguerra - Bild parla di un record - obbligando 65 mila persone a lasciare le loro abitazioni.