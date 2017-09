Giostra Saracino Arezzo, Lancia d'oro a Quartiere S.Andrea

(ANSA) - AREZZO, 3 SETTEMBRE - Il quartiere di Porta Sant'Andrea ha vinto la 135/a Lancia d'oro, trofeo che va ai vincitori della Giostra del Saracino, la rievocazione storica di Arezzo, dedicata quest'anno all'architetto aretino Dante Viviani e realizzata dallo scultore bergamasco Ugo Riva. La Giostra, super blindata per motivi di sicurezza, è stata caratterizzata da una serie di carriere rapide che i quattro quartieri della Giostra (Porta Sant'Andrea, Porta Santo Spirito, Porta del Foro e Porta Crucifera) hanno condotto a tratti in mezzo ai consueti "disturbi" dei quartieristi della piazza ma senza episodi particolari. In tribuna, accanto al sindaco Alessandro Ghinelli, anche Kelly Degnan, vicecapo missione dell'Ambasciata Usa a Roma.(ANSA).