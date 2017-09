Sicurezza: Sala, oggi 100 new jersey, ne serviranno altri

(ANSA) - MILANO, 03 SET - A Milano potrebbero essere posizionati altri sistemi di sicurezza come le barriere 'new jersey', un centinaio dei quali si trovano già in zone centrali della città in seguito agli attacchi terroristici in alcune città europee. "Nei prossimi giorni discuteremo dei sistemi di difesa alla 'new jersey', probabilmente ne servirà ancora qualcuno - ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della commemorazione per i 35 anni dalla morte del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa -. Possono anche non essere 'new jersey' ma devono comunque essere sistemi che garantiscono la sicurezza, vanno bene anche le grandi fioriere purché all'interno abbiano un'anima forte". Il sindaco ha precisato che il numero delle barriere da posizionare in città "sarà deciso da Questura e Prefettura" ma in ogni caso "non credo ne serviranno molti perché il grosso è stato messo".