Regata Storica Venezia,record cugini Vignotto,15/A vittoria

(ANSA) - VENEZIA, 3 SET - I cugini Rudi e Igor Vignotto entrano nella storia di Venezia, con la conquista stasera del record di vittorie (15) nella gara dei gondolini, nel corso della Regata Storica. Il loro gondolino 'celeste' ha tagliato nettamente primo il traguardo in canal Grande, davanti a Ca' Farsetti, assicurandosi per la 15/a volta la 'bandiera rossa' dei vincitori. Nessun equipaggio aveva mai fatto tanto. Una gara che ha chiuso la grande festa a Venezia, in una giornata di sole e colori settembrini splendida, che ha visto l'arrivo in città di oltre 80mila persone. Al secondo posto il gondolino 'verde' di Alvise d'este e Mattia Colombi, terzo quello 'bianco' di Andrea Bertoldini e Martino Vianello.