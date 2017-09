Israele: Sarah Netanyahu si è sottoposta a macchina verità

(ANSAmed) - TEL AVIV, 3 SET - Sarah Netanyahu, moglie del premier israeliano Benyamin, si è sottoposta ad un test privato della macchina della verità. Lo riportano i media che citano il 'Tal Polygraph Center' presso il quale Sarah Netanyahu ha effettuato il test di "sua iniziativa" in modo da provare "la sua versione dei fatti" nell'indagine che la vede coinvolta nel sospetto di aver distratto fondi pubblici per le spese della sua casa privata. In Israele il test non è ammesso nelle aule dei tribunali ma vale solo come "indicazione degli eventi". La scelta di sottoporsi al test, secondo i media, è stata compiuta da Sarah Netanyahu nell'ipotesi che entro i prossimi 10 giorni si concretizzi, come riporta Canale 2, un'incriminazione formale da parte dei giudici. (ANSAmed).