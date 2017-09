Turisti bloccati da mareggiata su scogliera, salvati da Vvf

(ANSA) - TROPEA (VIBO VALENTIA), 3 SET - Due turisti sono stati soccorsi dai vigili del fuoco dopo aver trascorso la notte all'addiaccio su una scogliera dove erano rimasti intrappolati. Si è reso necessario anche l'intervento di un elicottero della Guardia costiera, supportato da mezzi navali e da diverse squadre dei Vigili del fuoco a terra, per raggiungere i due bagnanti. I due, nel tardo pomeriggio di ieri, sono andati nella "Grotta del palombaro", posta sotto la celebre rupe su cui sorge il Santuario di Santa Maria dell'isola a Tropea, e sono rimasti bloccati per tutta la notte a causa della mareggiata che si è abbattuta sul litorale vibonese. Il personale del Gruppo speleo-alpino-fluviale si è calato sul costone roccioso dalla sommità della rupe per oltre 40 metri. I turisti stranieri, sono così stati tratti in salvo attraverso la cordata predisposta dai Vigili del fuoco. I due sono apparsi in buone condizioni di salute. (ANSA).