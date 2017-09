Sbalzati da onda in laguna, barca prosegue corsa fino terra

(ANSA) - VENEZIA, 3 SET - Due persone sono state sbalzate oggi pomeriggio dalla barca sulla quale stavano navigando e sono finite in laguna a Venezia, mentre lo scafo a motore ha proseguito la sua corsa fino a terra, fermandosi tra gli alberi. E' avvenuto davanti all'isola di Torcello. E' probabile che i due naviganti siano finiti fuori bordo a causa di un'onda che ha colpito lo scafo e li ha sorpresi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il nucleo sommozzatori. I due sono stati soccorsi dalle barche di passaggio e poi presi in cura dal personale del suem 118: una persona è stata medicata sul posto, l'altra è stata portata in ospedale. (ANSA).