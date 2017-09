Senatore M5S aggredito e derubato nella notte

Aggressione ai danni del senatore Alberto Airola. E’ accaduto la scorsa notte a Torino. L’esponente del Movimento 5 Stelle è stato medicato all’ospedale San Giovanni Bosco e dimesso. Sull'episodio indaga la polizia, che sta cercando di accertare le cause del gesto.

Due nordafricani gli avrebbero rubato il cellulare. E' quanto emerge dai primi accertamenti della Digos del capoluogo piemontese. Medicato all'ospedale San Giovanni Bosco, l'esponente pentastellato ha riportato la frattura della mandibola e alcune escoriazioni. La prognosi è di trenta giorni. "Forza Alberto, servi in piedi ed energico che le battaglie da combattere sono ancora molte. Ti aspettiamo", è l'augurio di pronta guarigione, via Twitter, della sindaca di Torino Chiara Appendino. Solidarietà e vicinanza al portavoce al Senato dei grillini anche dai capogruppo di Camera e Senato del Movimento 5 Stelle. Non fa mancare la solidarietà del Pd il senatore Stefano Esposito, che con ironia invita Airola a riprendersi presto. "Ti aspetto in #senato. Mi raccomando abbiamo tanto su cui litigare, riprenditi presto".