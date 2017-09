Francia: Maelys, arrestato un sospetto, tracce dna

(ANSA) - PARIGI, 4 SET - Un uomo di 34 anni, già sospettato e in stato di fermo la settimana scorsa, è stato arrestato nell'ambito dell'inchiesta sulla scomparsa di Maelys, la bimba di 9 anni del sud della Francia, 9 giorni fa. La Procura precisa che l'uomo è indagato per "sequestro e detenzione di minore" dopo "risultati della polizia tecnica e scientifica". Si tratterebbe di tracce di Dna di Maelys trovate su alcuni reperti appartenenti all'uomo. In particolare, l'interesse degli agenti si è concentrato sull'auto dell'uomo, nella quale potrebbe essere stata presente la bambina. L'arrestato è uno dei due uomini già fermati giovedì scorso e che si trovavano nei paraggi della festa di matrimonio durante la quale si sono perse le tracce della bambina a Pont-de-Beauvoisin. I due erano stati rilasciati il giorno dopo. L'uomo ha sempre negato ogni addebito.