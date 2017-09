Omicidio nell'Oristanese: domani l'autopsia

(ANSA) - ORISTANO, 4 SET - E' stata fissata per domani, martedì 5, l'autopsia sul corpo di Mario Atzeni, l'allevatore di Abbasanta, di 53 anni, ucciso a fucilate sabato scorso nelle campagne di S'Arenarzu, nelle campagne di Ghilarza, dove teneva il suo gregge. L'esame autoptico che la Procura di Oristano ha affidato al dottor Roberto Demontis permetterà di accertare qualche modalità del delitto, in particolare numero di colpi esplosi, arma e ora della morte, ma difficilmente fornirà agli inquirenti elementi utili a identificare l'assassino. Per ore, neanche i sopralluoghi eseguiti dai carabinieri del Comando provinciale di Oristano e della Compagnia di Ghilarza la notte stessa del delitto e poi la mattina successiva avrebbero dato risultati che possano dare una svolta alle indagini. Quello di Mario Atzeni è solo l'ultimo, in pochi anni, di una serie di omicidi, la maggior parte rimasti impuniti, commessi in ambito agropastorale in un sorta di quadrilatero della morte che ricade sotto la giurisdizione dei carabinieri di Ghilarza e che ha come punti di riferimento assieme alla stessa Ghilarza i centri di Busachi, Aidomaggiore e Paulilatino.(ANSA).