Trovato cadavere di un uomo in auto bruciata nel Bergamasco

(ANSA) - BERGAMO, 4 SET - Il cadavere carbonizzato di un uomo è stato trovato questa mattina all'interno di una Fiat Panda andata a fuoco in una strada di campagna tra Pognano e Arcene, nella Bassa bergamasca. La vettura risulta intestata a un bergamasco di 42 anni, di Valbrembilla, in valle Brembana. Al momento i carabinieri non escludono alcuna ipotesi. (ANSA).