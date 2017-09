E' in arrivo un nuovo principino: William e Kate aspettano il terzo figlio

Il principe William e la moglie Kate Middleton aspettano il terzo figlio. Lo annuncia Kensington Palace.

Secondo Kensington Palace la duchessa, come nelle due precedenti gravidanze, soffre di una iperemesi gravidica che colpisce le donne nei primi mesi di gravidanza con una forte nausea. Kate viene curata a palazzo e non è stata ricoverata in ospedale per questo problema. E’ stato cancellato il suo impegno pubblico odierno.

La regina Elisabetta, e con lei tutta la famiglia reale, si è detta «felicissima» per la notizia del terzo figlio di William e Kate. Come sottolineano i media, l'annuncio di un nuovo 'royal baby' è arrivato inaspettato. Il terzo figlio si unirà a George, il primogenito dei duchi di Cambridge, 4 anni, e alla piccola Charlotte, due anni.