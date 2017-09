Droga: arrestato corriere, aveva 42 kg hascisc in auto

(ANSA) - CERIGNOLA (FOGGIA), 4 SET – Un marocchino di 34 anni, Alac Eddine Mounir, con regolare permesso di soggiorno, è stato sorpreso mentre trasportava in auto 42 kilogrammi di hascisc ed arrestato dalla polizia nel corso di un controllo compiuto sull'autostrada all'altezza del casello Cerignola Ovest. L'operazione è stata compiuta da agenti della squadra mobile della questura di Foggia, in collaborazione con i colleghi del Commissariato di Cerignola, L'uomo, che viaggiava con una Mercedes Classe A, la droga suddivisa in 400 panetti, in un vano ricavato al di sotto del sedile del passeggero anteriore. Alla vista degli agenti ha accelerato tentando di sottrarsi ai controlli, ma è stato bloccato dopo poco. Il valore di mercato stimato della droga sequestrata è di 400 mila euro.