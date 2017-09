Promoter scomparsa nel Varesotto: colleghe lanciano appello

(ANSA) - MONZA, 4 SET - Una ventina di colleghe della promoter Marilena Re, 58 anni, scomparsa da casa a Castellanza (Varese) lo scorso 30 luglio, si sono riunite questa mattina al centro commerciale 'Carrefour' di Limbiate (Monza), per lanciare un appello. "Marilena torna, ti prego", ha detto tra le lacrime Mariangela, una collega. "Se qualcuno sa qualcosa di utile a ritrovarla, parli - ha aggiunto un'altra promoter - ogni dettaglio è importante". Le colleghe hanno descritto la donna, madre di due figli e nonna, come una persona schiva e riservata, che negli ultimi tempi era sembrata più stanca e provata del solito. Le indagini sulla sua scomparsa, coordinate dalla Procura di Busto Arsizio (Varese), sono condotte dai carabinieri di Busto e del Nucleo Investigativo di Varese. Al momento ogni ipotesi resta aperta, le tracce di Marilena si perdono domenica 30 luglio, quando la promoter avrebbe dovuto prepararsi per andare a lavorare in provincia di Varese, ma nel punto vendita dove era attesa non è mai arrivata.