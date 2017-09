Corea Sud: ministero Ambiente, ok a sistemi antimissile Usa

(ANSA) - PECHINO, 4 SET - Il ministero sudcoreano dell'Ambiente ha deciso di rilasciare un via libera condizionato allo spiegamento dei sistemi antimissile americani Thaad a Seongju, provincia di North Gyeongsang, rimuovendo l'ultimo ostacolo a un'operazione fortemente osteggiata dalle popolazioni locali. Lo riporta l'agenzia Yonhap, secondo cui il ministero, che dovrebbe fare un annuncio formale nel pomeriggio, ha concluso l'esame sull'impatto ambientale delle strutture realizzate o da completare. Ad agosto il ministero della Difesa ha fornito i dati su radiazioni elettromagnetiche e rumori delle infrastrutture militari programmate su un campo da golf riconvertito a circa 300 km a sud di Seul. I valori sono stati inferiori o pari ai limiti massimi degli standard consentiti. Fonti governative hanno anticipato che la Difesa dispiegherà altre 4 batterie Thaad, forse in settimana, in aggiunta ai due lanciatori e ai sistemi radar operativi.