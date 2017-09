Gb: May tiene a bada Tory ribelli con minaccia rimpasto

(ANSA) - LONDRA, 4 SET - Theresa May ricorre al 'bastone e alla carota' per tenere a bada i deputati ribelli all'interno del suo partito e premiare quelli fedeli. Dopo un appello all' unità dei conservatori la premier britannica passa, stando al Times, alle maniere forti minacciando un rimpasto di governo. La leader Tory deve fare i conti con la fronda interna degli 'euromoderati', furiosi per l'ultimatum di Downing Street ad allinearsi in vista del cruciale voto sulla legge di revoca della normativa europea (Great Repeal Bill). La riorganizzazione dei posti all'interno dell'esecutivo, spiega sempre il giornale, dovrebbe riguardare in particolare gli esponenti che sono entrati in conflitto con la premier in questo difficile inizio di trattative con Bruxelles sulla Brexit: tra questi, Liam Fox, ministro per il Commercio internazionale. Rischia anche Sajid Javid, ministro delle Comunità locali, mentre la pazienza della premier per le numerose gaffe del ministro degli Esteri Boris Johnson si starebbe esaurendo.