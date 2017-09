(ANSA) - PALERMO, 4 SET - Claudio Fava sarà il candidato della sinistra unita in Sicilia. E' quanto si legge in una nota congiunta firmata proprio dal vice presidente dell'Antimafia con l'editore Ottavio Navarra, che era stato indicato come candidato da Prc e altri partiti di sinistra prima dell'avvio del dialogo con Mdp e Sinistra italiana, che si sono giù espressi a favore di Fava. Il 10 settembre è in programma un'assemblea regionale per il programma e l'ufficializzazione di Fava.