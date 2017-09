(ANSA) - ROMA, 4 SET - "Berlusconi dice che vuol vincere e crede nell'unità del centrodestra? Gli lancio un appello: passi dalle parole ai fatti; appoggi un modello maggioritario come il Mattarellum e convinca Renzi che il proporzionale è il caos". Matteo Salvini, conversando con l'ANSA, in vista del confronto alla Camera, annuncia la linea della Lega. "In quest'ottica il candidato premier si sceglie prima. Non penso a primarie in cui votano i passanti, ma una consultazione seria che coinvolga iscritti, militanti, elettori e amministratori locali. E a quel punto io ci sono. Se Fi propone Tajani, nessun problema".