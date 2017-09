Carabinieri: diventa compagnia tenenza carabinieri Norcia

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 4 SET - Da oggi il presidio dei carabinieri di Norcia è stato elevato da tenenza a compagnia. La nuova struttura - riferisce l'Arma - ha un incremento di personale e mezzi al fine di garantire maggiore sicurezza e intensificare la presenza dello Stato al servizio delle comunità. "Viene dunque rinsaldato il già forte legame tra i carabinieri - si legge in una loro nota - e le popolazioni della Valnerina. La prima caserma a Norcia risale al gennaio del 1958, nella sede storica di via XX Settembre. L'edificio è rimasto danneggiato a seguito del sisma ed è inagibile. Fin dal primo momento i carabinieri sono stati sempre presenti e vicini alla gente, più che mai, per portare soccorso, aiuto e supporto agli abitanti di Norcia e delle frazioni circostanti, anche di quelle più lontane come Castelluccio. Pur lavorando in uffici provvisori presso i moduli abitativi, i militari hanno continuato a operare normalmente in modo da rispondere pienamente alle esigenze e alle aspettative della popolazione". Da più di un anno i Carabinieri di Norcia pattugliano quotidianamente le aree terremotate, per prevenire eventuali episodi di sciacallaggio. La nuova Compagnia, oltre a essere stata rafforzata con ulteriori articolazioni operative interne, ha alle dipendenze le stazioni di Norcia, Cascia, Preci e Monteleone di Spoleto. (ANSA).