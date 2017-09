Continua strage bimbi in ospedale India

(ANSA) - NEW DELHI, 4 SET - Ancora una "strage degli innocenti" in India dove in un ospedale di Farrukhabad, nello Stato settentrionale di Uttar Pradesh, almeno 49 bambini sono morti per mancanza di ossigeno o di farmaci di base negli ultimi 30 giorni. Lo riferisce oggi la tv India Today. Questo nuovo episodio si aggiunge a quelli denunciati alla fine di agosto, sempre in Uttar Pradesh, dove dall'inizio del 2017 in due grandi centri pediatrici pubblici, a Gorakhpur e a Jamshedpur, sono deceduti 1.414, fra neonati e bambini trattati per encefaliti ed altre patologie dell'infanzia. L'ospedale al centro delle polemiche e della disperazione di decine di famiglie è il Ram Manohar Lohia del distretto di Farrukhabad, e la rivelazione della morte dei 49 bambini in un mese (20 luglio-21 agosto) ha portato all'apertura di una inchiesta della magistratura. In base alle prime informazioni, 19 neonati sono morti al momento del parto e altri 30 bimbi sono invece deceduti per differenti patologie nel settore di pediatria.