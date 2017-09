Terremoto: Cgil, serve un progetto contro lo spopolamento

(ANSA) - PERUGIA, 4 SET - "Alle aree terremotate serve un progetto di carattere economico e sociale, che faccia da argine al più grande pericolo che incombe sulle aree interne appenniniche: lo spopolamento". Lo sostiene la Cgil che ha presentato un rapporto curato dall' Ires Umbria con la Fillea regionale sulle caratteristiche edili del cratere umbro, prima e dopo il sisma. La percentuale di edifici in buono-ottimo stato prima del terremoto era la più alta tra le 4 regioni (oltre il 90%) e gli edifici dichiarati agibili dopo le verifiche di luglio 2017 (schede Aedes e Fast) sono sopra la media. Al contrario, con 20 scuole inagibili e 119 parzialmente o temporaneamente inagibili, l'Umbria è la regione messa peggio da questo punto di vista (solo 56,6% scuole agibile). Un "campanello d' allarme" viene dall'utilizzo delle abitazioni: già nel 2011 solo il 62,7% delle case nei 15 comuni del cratere umbro era effettivamente occupato da residenti, un dato inferiore alla media di tutti i comuni terremotati. Ma ci sono situazioni, come quella ad esempio di Preci o di Poggiodomo - è detto in una nota del sindacato - nelle quali le seconde case o le case vuote rappresentano il 70-80% del totale. "Qui è evidente - come hanno sottolineato Vincenzo Sgalla, segretario della Cgil Umbria, Filippo Ciavaglia, segretario della Cgil di Perugia, e Mario Bravi, presidente dell'Ires Cgil dell'Umbria - che in mancanza di un forte incentivo a rimanere sul territorio il rischio di abbandono è enorme". (ANSA).