Avvelenato in Laos è uscito dal coma

(ANSA) - MILANO, 4 SET - E' uscito dal coma Gianluca Di Gioia, il turista di 36 anni, residente nel varesotto, avvelenato e rapinato mentre si trovava in vacanza in Laos. Lo ha reso noto il fratello Salvatore che insieme alla madre si trova da alcuni giorni in Thailandia, dove l'insegnate di inglese era stato ricoverato in gravi condizioni dopo l'aggressione. "Ha gli occhi aperti, è ancora intubato, ma respira autonomamente - ha spiegato Salvatore - Alla domanda 'Gialunca ora andiamo a casa', ha fatto un cenno di sì con la testa, ma ancora non sappiamo se è perfettamente in grado di capire".