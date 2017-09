Turista muore cadendo da scogliera,indagini omicidio colposo

(ANSA) - LECCE, 4 SET - Il sostituto procuratore di Lecce Maria Rosaria Micucci ha aperto un fascicolo d'inchiesta per omicidio colposo sulla tragedia avvenuta ieri su un tratto di scogliera alta del litorale di Torre dell'Orso, marina di Melendugno, dove ieri un turista in viaggio di nozze, Walter Neve Ventura, di 32 anni, residente a Livorno, padre di un bimbo di un anno e mezzo, ha perso la vita precipitando da un'altezza di 10 metri con la sua mountain bike. Il fascicolo d'inchiesta al momento è a carico di ignoti. Il magistrato ha disposto l'acquisizione presso il Comune di Melendugno di tutti gli atti relativi alla messa in sicurezza della zona su cui dal 2014 é vigore un'ordinanza di interdizione per rischio idrogeologico sia a mare sia a terra a pedoni e veicoli.