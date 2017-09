Stupri Rimini: Coop. Pesaro, attacchi su Fb non costruttivi

(ANSA) - ANCONA, 4 SET - "E' comprensibile che le persone, d'istinto, possano andare oltre la realtà contingente, nell'impotenza che tutti provano di fronte a questo orribile reato, ma è altrettanto vero che alcuni di questi commenti non sono costruttivi né di aiuto alle vittime, e non possono in alcun modo essere utili al dialogo attorno alla complessa tematica delle migrazioni". Così, in una nota, la Cooperativa Sociale Labirinto di Pesaro, che gestisce il servizio di accoglienza di cui ha usufruito Guerlin Butungu, il 20 congolese arrestato ieri per gli stupri di Rimini. La Labirinto si riferisce agli attacchi sulla propria pagina Facebook da parte di utenti indignati: tra i commenti, frasi come "grazie per aver ospitato lo stupratore di Rimini", "vergognatevi", "siete strutture inutili e piattaforme per la diffusione di esseri immondi". La Cooperativa esprime poi "solidarietà e profonda vicinanza verso le vittime delle aggressioni".