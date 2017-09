Trump cancella piano Obama per dreamers

NEW YORK - Donald Trump si prepara a cancellare il programma di Barack Obama per i Dreamer, i giovani arrivati negli Stati Uniti da bambini con genitori illegali. Mantenendo una delle sue promesse elettorali, il presidente americano si prepara a smantellare il Daca, Deferred Action for Childhood Arrivals, concedendo pero' sei mesi di tempo per adeguarsi. Un annuncio ufficiale è atteso domani, ma Trump ha già informato lo Speaker della Camera Paul Ryan di come intende procedere. Per il presidente si tratta di una decisione difficile, che gli attirerà le critiche anche del suo stesso partito, parte contrario all'abolizione del piano-Obama perché a decidere dovrebbe essere il Congresso e non il presidente. ''Se Trump abolisce il programma, il Congresso deve agire immediatamente e ripristinarlo'', afferma l'ex candidato alla Casa Bianca, Bernie Sanders. A opporsi alla cancellazione del piano e all'espulsione probabile di 800.000 ragazzi la Silicon Valley al grand completo, che ha gia' rivolto una lettera aperta a Trump.