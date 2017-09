Corea Nord: Seul, altre 4 batterie sistemi antimissile

(ANSA) - PECHINO, 4 SET - La Corea del Sud ufficializza che altri quattro batterie di sistemi antimissile americani Thaad saranno dispiegati dalle US Forces Korea (USFK) nella nuova base di Seongju, a 300 km a sud di Seul, in fase di completamento in quello che era un campo da golf della conglomerata Lotte. L'annuncio del ministero della Difesa è giunto col giudizio positivo sulla sostenibilità della struttura del ministero dell' Ambiente. Sono due i lanciatori al momento operativi, insieme agli impianti radar, sistemati tra le proteste dei residenti.