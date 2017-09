Regeni: Alfano, grave ferita per nostre coscienze

(ANSA) - ROMA, 4 SET - "L'Egitto è un partner ineludibile dell'Italia, così come l'Italia è imprescindibile per l'Egitto". Lo ha detto il ministro degli Esteri Angelino Alfano alle Commissioni riunite di Camera e Senato."Nonostante questo, il giorno del ritrovamento del cadavere di Giulio Regeni i rapporti bilaterali hanno subito un duro colpo, l'omicidio Regeni è una grave ferita per le nostre coscienze, per tutti noi e per un intero paese", ha aggiunto.