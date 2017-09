Chiude anziana madre in auto e va visitare fiera, denunciato

(ANSA) - COSENZA, 4 SET - Era stata lasciata all'interno dell'auto chiusa dal figlio che, assieme alla sua famiglia, si era allontanato per visitare gli stand della fiera organizzata nell'ambito dei festeggiamenti in onore della Madonna del Pettoruto. E' la brutta disavventura capitata, a San Sosti, in provincia di Cosenza, ad un'anziana con disabilità che è stata soccorsa da alcuni passanti. La donna era giunta nei pressi della fiera assieme al figlio e ad alcuni familiari. L'uomo, dopo avere chiuso a chiave la madre in auto, è andato a visitare la fiera. A notare la donna, che piangeva e chiedeva aiuto disperata, sono stati alcuni passanti che hanno allertato i soccorritori i quali, per liberare l'anziana, hanno anche dovuto infrangere un vetro della vettura. La donna è stata quindi affidata alle cure del personale del 118. Il figlio è stato rintracciato dai carabinieri e denunciato in stato di libertà per abbandono di anziani.(ANSA).