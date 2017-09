Terremoto: Tajani a Norcia, fa il punto sulla ricostruzione

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 4 SET - Il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, è a Norcia insieme al commissario europeo alle politiche giovanili Tibor Navracsics. In una sala dell'hotel Palazzo Seneca si è tenuta una riunione istituzionale tra i vertici dell'Ue e l'amministrazione comunale per fare un punto sulla situazione post sisma e sul futuro della ricostruzione. Tajani incontrerà poi la cittadinanza in piazza San Benedetto. (ANSA).