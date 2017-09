Identità genere, disegni raccontano transessualità infantile

(ANSA) - ROMA, 4 SET - Una bambina appassionata di cowboy, che si diverte a confondere il 'lui' e il 'lei', che qualcuno chiama Annabil parafrasando Buffalo Bill, mentre lei preferisce farsi chiamare Buffalo Bella. E' la protagonista dell'omonimo libretto di Olivier Douzou, che arriva a settembre nelle librerie italiane, edito da Settenove. Giocando con le rime e le parole di Douzou, che per la versione italiana sono state affidate a Giusi Quarenghi, 'Buffalo Bella' narra dei dubbi di una bambina alla ricerca della propria identità. Le belle illustrazioni, rigorosamente in nero, a matita grassa, evocano la ruvidità della narrazione e la sfocatura dell'identità che si va definendo. Fino a realizzare, alla fine del percorso, che "Io sono chi sono. Io sarò chi voglio". Buffalo Bella, reduce da un grande successo in Francia, affronta un tema spinoso con la delicatezza e la poesia adatte a un pubblico infantile, dai 6 anni in su.