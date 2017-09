Missione in Libia del ministro francese Le Drian

(ANSA) - PARIGI, 4 SET - Sostenere l'attuazione degli impegni assunti a fine luglio a La Celle Saint-Cloud, vicino Parigi, dal capo del governo di unità nazionale libico, Fayez Sarraj e il comandante dell'Esercito Nazionale Libico, Khalifa Haftar: questo l'obiettivo dell'odierna missione in Libia del ministro degli Esteri francese Jean-Yves Le Drian. Il 25 luglio scorso Sarraj e Haftar si sono impegnati a rispettare il cessate il fuoco e a lavorare insieme per l'organizzazione di elezioni "non appena possibile". L'accordo patrocinato dal presidente francese Emmanuel Macron non include però le altre fazioni libiche e molti Paesi occidentali, a cominciare dall'Italia, esprimono la necessità di un meccanismo più ampio sotto l'egida dell'Onu. Il ministro francese è anche atteso a Misurata, una delle basi dell'opposizione a Haftar, prima di recarsi a Bengasi dove incontrerà il comandante e poi ancora a Tobruk. L'obiettivo di Parigi è sostenere la "stabilizzazione della Libia", ha ribadito il capo del Quai d'Orsay.