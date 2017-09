Anziana violentata a Milano, si cerca il Dna dell'aggressore

(ANSA) - MILANO, 4 SET - Inquirenti e investigatori che indagano sullo stupro ai danni di un'anziana di 81 anni, violentata in un parco di Milano lo scorso 30 agosto, attendono di capire se, attraverso le analisi genetiche, potrà essere individuato il Dna dell'aggressore. Una risposta potrebbe arrivare nei prossimi giorni e, da quanto si è saputo, in caso positivo sarebbe un elemento importante per l'inchiesta che si sta scontrando con diverse difficoltà, tra cui il fatto che non ci sono telecamere utili nel luogo dove è avvenuto la violenza e nelle immediate vicinanze. Gli investigatori della Squadra mobile di Milano, coordinati dai pm Cristiana Roveda e Gianluca Prisco, stanno indagando proprio a partire dall'identikit dell'aggressore, ma fondamentali saranno gli esiti, previsti per i prossimi giorni, delle analisi per individuare il Dna dell'aggressore che, in caso positivo, potrebbe essere oggetto di comparazioni.