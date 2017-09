Trump-Moon, tolti i limiti al carico dei missili Seul

(ANSA) - PECHINO, 4 SET - Corea del Sud e Stati Uniti hanno concordato di rimuovere il limite di carico alle testate per i missili di Seul: è l'intesa raggiunta nella telefonata tenuta in serata tra i presidenti Moon Jae-in e Donald Trump, diffusa dalla Blue House. La mossa, una spinta agli armamenti, vuole aiutare Seul a far crescere le capacità di difesa viste le provocazioni della Corea del Nord. In base all'accordo già rivisto tra i due alleati nel 2012, il Sud poteva sviluppare missili con un raggio fino a 800 km e potenza di carico fino a 500 kg.