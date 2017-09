Tajani, io candidato Premier? sto bene al Parlamento Ue

(ANSA) - ROMA, 4 SET - "Io sto bene dove sto, al Parlamento Europeo". Così Antonio Tajani, presidente del Parlamento europeo smentisce su Radio Cusano Campus i rumors secondo cui sarebbe lui il futuro candidato premier del centrodestra. "Sto mettendo tutto il mio impegno per guidare questa istituzione che ho l'onere e l'onore di rappresentare. Per quanto riguarda la guida del centrodestra - aggiunge Tajani - credo che il miglior candidato per la vittoria si chiami Silvio Berlusconi, non ne vedo altri che possano portare il centrodestra alla vittoria. Il migliore è sempre lui. L'importante - conclude - è che remiamo tutti insieme guardando sempre all'interesse dei cittadini. Dobbiamo creare una coalizione articolata con FI, Lega, Fdi e anche l'Udc di Cesa. Con queste forze possiamo candidarci al governo del Paese e vincere le elezioni".