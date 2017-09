Troppi cinghiali a Genova : "licenza di uccidere" alle guardie venatorie

Troppi cinghiali in città e allora il Comune di Genova vara un’ordinanza per poterli abbattere nelle aree urbane, come extrema ratio, per tutelare l’incolumità pubblica. Ma punta anche all’uso sperimentale di pillole per sterilizzarli e a recinzioni metalliche elettrificate nelle zone collinari. Confermata la multa di 50 euro per chi offre cibo agli ungulati, prevista anche in passato. «Non vogliamo trasformare Genova nel "far west" - commenta l’assessore all’Ambiente Matteo Campora che ha proposto l’ordinanza con gli assessori Stefano Garassino (Sicurezza) e Paolo Fanghella (Manutenzioni) - ci saranno casi dove sarà possibile spostare i cinghiali, altri dove la situazione di pericolo per i cittadini imporrà l’abbattimento».

Dall’inizio dell'anno sono stati 470 gli avvistamenti in città di cinghiali segnalati alla centrale operativa della Polizia Municipale. Una trentina di esemplari vive nella zona del torrente Bisagno. Ma è sempre più frequente vederli anche nel centro. A maggio scorso un cinghiale è fuggito in mare davanti a Corso Italia, la "promenade" della città. Nei mesi e nelle settimane scorse sono stati avvistati nei pressi della stazione ferroviaria di Brignole, nel quartiere residenziale di Albaro dove un tassista ha investito una cucciolata, nei giardini pubblici e nel cortile dell’Università. Negli ultimi giorni tre motociclisti sono finiti in ospedale dopo aver investito gli ungulati nel quartiere di Molassana.

A Genova la possibilità di sparare è stata data alla polizia venatoria. Secondo la giunta di centrodestra, la nuova ordinanza supera "la contraddizione giuridica" presente nell’ordinanza del 2011 dell’ex sindaco Marta Vincenzi (Pd) che parlava di contenimento "incruento" degli animali senza però escludere la possibilità dell’abbattimento.